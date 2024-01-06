Окупанти втратили склади та "осліпли" на кілька РЛС.

У результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони та Повітряних сил ЗСУ 4 січня російська армія втратила в тимчасово окупованому окупованому Криму склад бойових комплектів та кілька радіолокаційних станцій.

Про це ГУР повідомило у Фейсбуці.

"Окупанти в Криму втратили склади БК та «осліпли» на кілька РЛС. ГУР Міноборони інформує: 4 січня 2024 року була здійснена комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму. Цілями атаки... стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине", - йдеться в повідомленні.

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу російських загарбників у Гришиному.

Інформація про інші втрати окупантів в Криму уточнюється.

Якповідомлялося, вранці Командування повітряних сил повідомило, що вчора ЗСУ уразили російський пункт управління у Саках.