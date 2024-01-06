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Внаслідок російського обстрілу на Донеччині знеструмлено шахту

Працівники шахти провели 16 годин під землею.

Внаслідок російського обстрілу на Донеччині знеструмлено шахту

Вчора, 5 січня, у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено шахту. Без електропостачання 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.

Про це повідомляють у Міністерстві енергетики.

Знеструмлення обладнання підстанції спровокувало відключення електроенергії в шахті, де на той момент під землею перебували 17 людей. 

Усіх працівників шахти виведено на поверхню 6 січня, вони пробули під землею близько 16 годин. Електропостачання до шахти відновлене.

За інформацією очільника Донецької ОВА, Вадима Філашкіна, серед ночі росіяни двічі обстріляли Покровськ — пошкоджено 2 адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі. Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: в Острівському пошкоджено 3 будинки, у Дальньому — 1 будинок, у Кураховому в зоні ураження промзона. У Красногорівці Мар'їнської громади поранена людина.

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