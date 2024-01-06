Вчора ЗСУ уразили російський пункт управління у Саках, – командування Повітряних сил

Командувач повітряних сил підтвердив влучання по аеродрому "Саки" у Криму.

Командувач повітряних сил Микола Олещук у Telegram підтвердив влучання по аеродрому "Саки" у Криму.

"На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!" – додав він.

Партизани підтвердили, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.

Рух кримських партизанів "Атеш" провів дорозвідку удару Сил оборони України у військовій частині поблизу Євпаторії, по якій 4 січня завдали ракетного удару та передали інформацію СОУ.

За даними місцевих агентів крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.

Раніше повідомлялося, що українські захисники уразили склади боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Криму.