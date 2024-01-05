На Донеччині закінчується реконструкція мосту в Святогірську

Міст зруйнували в 2022 році.

Реконструкція автомобільного мосту через Сіверський Донець в Святогірську Донецької області перебуває на завершальній стадії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Цей міст зруйнували в 2022 році, внаслідок бойових дій.

Ремонт мосту розпочали у травні 2023 року, роботи фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. На сьогодні роботи виконано на 75%.

“Плануємо повністю завершити ремонтні роботи у березні-квітні 2024 року”, - запевнив Філашкін.

Він наголосив, що відновлення цього мосту має і логістичне, і соціальне значення для області. Міст забезпечує сполучення через Сіверський Донець між населеними пунктами Святогірської міської територіальної громади, також він виступає альтернативним шляхом між Донецькою та Харківською областями.