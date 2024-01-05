​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині закінчується реконструкція мосту в Святогірську

Міст зруйнували в 2022 році.

На Донеччині закінчується реконструкція мосту в Святогірську
Фото: Вадим Філашкін

Реконструкція автомобільного мосту через Сіверський Донець в Святогірську Донецької області перебуває на завершальній стадії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Цей міст зруйнували в 2022 році, внаслідок бойових дій. 

Ремонт мосту розпочали у травні 2023 року, роботи фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. На сьогодні роботи виконано на 75%.

Підписуйтесь на наш Google News

“Плануємо повністю завершити ремонтні роботи у березні-квітні 2024 року”, - запевнив Філашкін.

Він наголосив, що відновлення цього мосту має і логістичне, і соціальне значення для області. Міст забезпечує сполучення через Сіверський Донець між населеними пунктами Святогірської міської територіальної громади, також він виступає альтернативним шляхом між Донецькою та Харківською областями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies