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На звільненій Донеччині триває відбудова зруйнованих під час активних бойових дій мостів

Також у області ремонтують одну важливу дорогу. 

На звільненій Донеччині триває відбудова зруйнованих під час активних бойових дій мостів
Фото: Скріншот з відео

У деокупованих громадах Донецької області триває відбудова чотирьох мостів. Вони були зруйновані під час активних бойових дій.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також на Донеччині йде капремонт однієї з доріг, яка поліпшує та скорочує на 20 км шлях з напрямку Покровська до Дружківки та Краматорська. 

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Ця дорога була вщент зруйнована та потребувала ремонту ще декілька років тому.

Мороз пояснив, що якісне дорожнє покриття – це в першу чергу необхідність, оскільки автомобільне сполучення – це евакуація населення та поранених, як військових так і цивільних, а також забезпечення області продовольством та гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, триває обов'язкова евакуація родин із дітьми з восьми населених пунктів у Торецькій, Мар’їнській і Очеретинській громадах Донецької області, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян. Станом на 2 листопада вдалося вивезти 67 дітей.

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