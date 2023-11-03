Харківські поліцейські затримали підозрюваного у пошкодженні історичних памʼяток

Співробітники поліції Харкова затримали 45-річного безробітного чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні історичних памʼяток в центрі міста.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час спілкування зі слідчим чоловік вину визнав повністю. Пояснив, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими знаходились пам’ятки культури. Хотів, щоб " вони подихали, подивились світ", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розповіли, що перекваліфікували злочин на ч. 2 ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.

Таке рішення було прийнято через те, що в ході досудового розслідування встановлені нові обставини.

Пошкоджені кам’яні “баби” ХІ-ХІІ ст. н.е. виготовлені з крупнозернистого сірого пісковику та походять з колекції довоєнних музеїв Харкова.

Вони були знайдені напередодні проведення у Харкові ХІІ Археологічного з’їзду у 1902 році на території степових районів Харківської губернії в ареалі розміщення верхньодонецьких половецьких племен.

Пам'ятки є культурними цінностями археологічного та історичного характеру і включені до складу державної частини Музейного фонду України.

Як раніше повідомлялось, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він намалював російські прапори у Харкові.