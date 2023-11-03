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Бійці ОСУВ "Таврія" знищили за добу 11 танків росіян, - командувач Тарнавський

Загальні втрати ворога склали 483 особи.

Бійці ОСУВ "Таврія" знищили за добу 11 танків росіян, - командувач Тарнавський
Олександр Тарнавський
Фото: mukachevo.net

На Таврійському напрямку українські бійці знищили 11 танків росіян.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Загалом ворог завдав 22 авіаудари, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1073 артобстріли.

Натомість підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ упродовж доби виконали 1341 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 483 особи.

Було знищено 31 одиницю військової техніки окупантів. Крім танків, росіяни позбулися чотирьох ББМ, шести артсистем, двох БпЛА, восьми автомобілів і двох складів боєприпасів.

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Нагадаємо, за 2 листопада українські захисники ліквідували ще 850 окупантів і 24 ворожі танки. Бійці 109-ї бригади знищили ворожий “Сонцепьок”.

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