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Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 млн євро

Йдеться про артилерійські снаряди та боєприпаси для танків. 

Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 млн євро
Кайса Оллонгрен

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну, повідомляє Укрінформ із посиланням на нідерландське видання Het Parool.

“Їм потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги”, - сказала вона.

Міністр зауважила, що допомога розрахована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько 500 млн євро. З них близько 260 млн євро буде витрачено на артилерійські снаряди і 240 млн євро - на боєприпаси для танків.

Оллонгрен запевнила, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні “стільки, скільки це необхідно”. 

Нагадаємо, напередодні Зеленський обговорив із головою Міноборони Нідерландів посилення обороноздатності України. Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

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