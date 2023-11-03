Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Виробник “зубів дракона” з Мелітополя отримав підозру у пособництві окупантам

Місцевий підприємець Ігор Скоробогатько після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав загарбників та запропонував їм свою “допомогу” у війні. 

Виробник “зубів дракона” з Мелітополя отримав підозру у пособництві окупантам
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляє для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автошляхи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Мова йде про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України.

Завдяки цьому в жовтні 2022 року фігурант отримав від окупантів масштабний «підряд» на виготовлення понад 1-ї тисячі протитанкових загороджень, відомих як «зуби дракона».

Такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

Також, за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на «посаду» очільника захопленого «Мелітопольського асфальтобетонного заводу».

На потужностях свого заводу влітку 2022 року він почав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Однак, СБУ знає про його місця перебування та здійснює комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти держави.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомило, що у Запоріжжі посадовець ОВА інформував окупантів про переміщення українських військових та техніки. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies