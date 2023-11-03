Головне за ніч та ранок п’ятниці, 3 листопада: удари по Харкову, Одесі та Львову, 24 знищених БпЛА, 50 бойових зіткнень

Цієї ночі російська армія випустила на Україну 40 ударних БпЛА Shahed та одну ракету Х-59. Протиповітряна оборона збила 24 безпілотники та ракету.

Запуск БпЛА ворог провів з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ. Ракету – з повітряного простору окупованої Херсонської області, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона", – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Уночі російська армія атакувала ударними безпілотниками Харків. Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Влучання зафіксовані в Харкові та населеному пункті Харківського району, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. Поранених немає, але вісім людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

У ДСНС вранці додали, що в результаті ударів спалахнули п'ять пожеж. Наймасштабніша виникла у одному із районів Харкова.

"Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м", – написали в ДСНС.

Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі. Пожежу локалізовано, триває ліквідація.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цієї ночі регіону загрожували 16 російських ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

"За інформацією військових, цієї ночі нашому регіону загрожували 16 "Шахедів". Наша ППО відпрацювала їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область", - написав Садовий у Фейсбуці.

Як запевнив мер, у самому Львові було спокійно, однак згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання.

"На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху. Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки", – написав він у Telegram.

У ніч на 3 листопада російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт у Одеській області. Постраждалих немає.

Влучання відбулося в технічну територію об'єкта. Про це голова ОВА Кіпер повідомив у Telegram.

"Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО знищили два дрони «Shahed-131/136». На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано", – написав він.

На нічну повітряну атаку відреагував Президент Володимир Зеленський.

"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!" - наголосив він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 850 російських окупантів, 24 танки, стільки ж бронемашин і 36 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 303 270 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У п'ятницю вранці в лікарні помер іще один постраждалий унаслідок ракетного удару, завданого окупантами по терміналу "Нової пошти" в смт Коротичі Харківської області 21 жовтня.

"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти». Станом на зараз вже відомо про вісьмох загиблих та 15 поранених", – йдеться в повідомленні пресслужби Харківської облпрокуратури.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного виданню The Economist як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну", - заявив він на брифінгу в Вашингтоні.

Кірбі зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

"Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - зауважив представник адміністрації Байдена.

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