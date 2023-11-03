В Івано-Франківській області ворог атакував військовий об'єкт

У Івано-Франківській області росіяни цієї ночі вдарили безпілотниками по військовому об'єкту. Пожежу локалізовано.

Про це повідомила в Telegram голова ОВА Світлана Оніщук. Даних про поранених вона не навела.

"3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131”, – написала вона.

Влучання були також у Львівській області та Харкові. Про влучання в технічну частину інфраструктурного об'єкту повідомили і в Одеській області.

ППО працювала в Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській областях.

За словами президента Зеленського, унаслідок атаки, за попередніми даними, минулося без жертв.

За даними Повітряних сил, ворог випустив 40 ударних БпЛА Shahed і одну ракету. ППО збила 24 безпілотники і ракету.