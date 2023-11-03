​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків.

Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області
Запоріжжя, обстріл
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування житлових будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Минулої доби військовослужбовці Росії били по Запорізькій області всіма видами озброєння: зафіксовано 172 удари по 20 населеним пунктам", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, ворог здійснив 24 БПЛА-атаки по Залізничному, Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці, авіаційний удар по Новодарівці, а також 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, 137 артобстрілів припали на територію Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Новопавлівки, Левадного, Затишшя, Лугівського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах.

Також надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 1 листопада внаслідок обстрілу Запорізької області загинув чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies