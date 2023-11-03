Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування житлових будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Минулої доби військовослужбовці Росії били по Запорізькій області всіма видами озброєння: зафіксовано 172 удари по 20 населеним пунктам", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, ворог здійснив 24 БПЛА-атаки по Залізничному, Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці, авіаційний удар по Новодарівці, а також 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного.

Крім того, 137 артобстрілів припали на територію Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Новопавлівки, Левадного, Затишшя, Лугівського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах.

Також надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 1 листопада внаслідок обстрілу Запорізької області загинув чоловік.