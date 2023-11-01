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Внаслідок обстрілу Запорізької області загинув чоловік

Росіяни обстріляли село з РСЗВ.

Внаслідок обстрілу Запорізької області загинув чоловік
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Російська армія у середу здійснила черговий обстріл одного із населених пунктів Комишуваської ОТГ на Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"1 листопада о 12:30 рашисти скоїли черговий терористичний акт проти цивільного населення - цинічно обстріляли одне із сіл Комишуваської ОТГ з РСЗВ. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту", – пише посадовець.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, впродовж доби ворог обстріля 26 населених пунктів Запорізької області. Є влучання у житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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