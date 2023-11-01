Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог знову завдав ударів по Нікопольщині. Є поранена

Внаслідок удару загорівся житловий будинок.

Ворог знову завдав ударів по Нікопольщині. Є поранена
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російська армія знову завдала ударів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Там внаслідок обстрілів постраждала 42-річна жінка, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Знову під ударом Нікопольщина – Марганецька громада. І знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Горить приватний будинок. Наслідки атаки уточнюються", – пише Сергій Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Нікополь безпілотником. Внаслідок удару загинула місцева жителька, поранення отримали ще троє жінок та один чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies