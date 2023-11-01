Ворог знову завдав ударів по Нікопольщині. Є поранена

Російська армія знову завдала ударів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Там внаслідок обстрілів постраждала 42-річна жінка, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Знову під ударом Нікопольщина – Марганецька громада. І знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Горить приватний будинок. Наслідки атаки уточнюються", – пише Сергій Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Нікополь безпілотником. Внаслідок удару загинула місцева жителька, поранення отримали ще троє жінок та один чоловік.