​Ексзаступницю Черновецького судитимуть за шахрайство

Її звинувачують у незаконному заволодінні чужими коштами в особливо великих розмірах.

Колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої заступниці голови КМДА. На думку слідства, вона незаконно заволоділа чужими коштами, від продажу кримської нерухомості, в особливо великих розмірах. Такі дії кваліфіковано як шахрайство, передбачене ч. 4 ст. 190 КК. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

"У 2021 році потерпілий, маючи у власності майно на окупованому півострові, вирішив його продати, щоб уникнути незаконної «націоналізації» цього майна з боку окупаційної влади. Загальна сума продажу становила 1 мільйон 927 тисяч доларів США (53 471 552 грн). Обвинувачена взяла на себе зобов’язання допомогти потерпілому у переведенні коштів з окупованої території Криму на материкову частину України. Оскільки колишня заступниця голови КМДА була досить відомою у колі політичних та бізнесових еліт й мала матеріальні статки, потерпілий погодився скористатися її «послугами»", – повідомили в прокуратурі.

Чоловік повністю виконав інструкції щодо передачі коштів на окупованій території спільнику Кільчицької. Однак, колишня чиновниця присвоїла їх собі.

Прокуратура не називає прізвища обвинуваченої, але повідомлення проілюстроване фотографією Кільчицької.

Нагадаємо, Кільчицька відома як представниця "молодої команди" Леоніда Черновецького, вона була заступницею голови КМДА з 2006 року. У 2010 Черновецький звільнив її. До цього Кільчицька працювала в "Правекс-банку", яким володів Черновецький.

Після звільнення з КМДА Кільчицька говорила, що має намір повернутися в політику. Зокрема, вона говорила, що могла би очолити МВС.

Кільчицька працювала в мерії Києва з 2006 року.