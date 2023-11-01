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Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення

Головнокомандувач ЗСУ закликав не довіряти змісту цих повідомлень. 

Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення
Фото: ОПУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.

У дописі в Telegram він закликав дотримуватися інформаційної гігієни. Залужний попросив усіх, хто отримав подібні повідомлення від його імені, не довіряти їхньому змісту. 

"Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді _ Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)", – написав він.

Раніше шахраї від імені обласних військових адміністрацій збирали кошти нібито на допомогу армії. Зокрема, у квітні – від імені Хмельницької ОВА, а в грудні – від Чернівецької. Улітку шахраї займалися виманюванням коштів від імені Львівської ОВА та від імені голови Миколаївської Віталія Кіма. 

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