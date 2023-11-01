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Росіяни обстріляли за добу 26 населених пунктів Запоріжжя

Є влучання в об’єкти інфраструктури та будинки, без жертв.

Росіяни обстріляли за добу 26 населених пунктів Запоріжжя
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу російські військові обстрілювали 26 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти здійснили 24 атаки безпілотниками по Запасному, Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новоіванівці, Червоній Криниці, Малим Щербакам та П'ятихаткам. Також росіяни 4 рази обстрілювали з РСЗВ Левадне, Темирівку та Роботине. Ворог завдав авіаційних ударів по Оріхову та Малинівці.

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По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Червоного, Щербаків, Левадного, Полтавки, Лугівського, Верхньої Терси, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 153 артобстріли.

Уражені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. Люди не постраждали.

Нагадаємо, днями російська армія атакувала Запорізьку область, завдавши 133 удари по 19 населених пунктах. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

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