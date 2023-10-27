Учора окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

Протягом минулої доби, 26 жовтня, російська армія атакувала Запорізьку область, завдавши 133 удари по 19 населених пунктах.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Жодна російська ракета чи КАБ не впали на територію області за минулу добу, втім ворог продовжував гатити з артилерії, РСЗВ та використовувати безпілотники. Під терором військовослужбовців РФ опинилися 19 населених пунктів, по них завдано 133 удари", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог здійснив 20 атак безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці й Малих Щербаках, а також 6 РСЗВ-обстрілів Білогір'я та Малої Токмачки.

107 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст і сіл, зокрема Новоандріївки, Малинівки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та Приморського.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Нагадаємо, впродовж доби 25 жовтня російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. 112 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню. Зафіксовані влучання у будинки та об’єкти інфраструктури, без жертв.