Головне за четвер, 26 жовтня: бої на Куп’янському напрямку, новий пакет допомоги від США

45 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, нова дискусія в рамках проєкту LB.ua EFI Group “Нова країна”. Яким запам’ятається 610-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Загалом окупанти завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб росіян.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 жовтня – в нашій новині.

Начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів, що одним із найгарячіших напрямків у зоні відповідальності командування є Лимано-Куп’янський. Ворог не полишає спроб повторно захопити Куп’янськ — важливий вузловий центр для постачання своїх підрозділів.

"За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку ворог завдав 613 обстрілів, 9 авіаударів, відбулось 17 боєзіткнень. Водночас було ліквідовано 194 рашисти. Жодних стратегічних успіхів тут ворог не мав", – повідомив речник. Він також зауважив, що кількісний склад угруповання ворога на Лимано-Куп’янському напрямку не змінився за рахунок підтягування резервів для відновлення знищених підрозділів та становить близько 100 тисяч.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення ще одного пакету допомоги для України вартістю майже 150 млн доларів.

Що отримає наша держава – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів).

Це видно з інформації у картці законопроєкту на сайті парламенту.

20 жовтня проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб направили на підпис Президента. 26 жовтня документ повернули з його підписом.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за цей закон 17 жовтня. Документ встановлює пожиттєвий, а не трирічний статус політично значущої особи. Водночас він посилює відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?” - тема нової панельної дискусії, яка відбулася в рамках спільного проєкту LB.ua EFI Group “Нова країна” 25 жовтня у Києві.

Участь у дискусії зокрема узяли секретар РНБО України Олексій Данілов, письменник, волонтер Сергій Жадан, бізнесмен, засновник корпорації ІСД, голова наглядової Ради МІМ-Київ Віталій Гайдук, голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі, професорка університету "Києво-Могилянська академія", лауреатка Шевченківської премії Віра Агеєва. Модерувала дискусію шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Розгорнуті виступи усіх учасників дискусії можна буде незабаром побачити і почути на LB.ua.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!