Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
ГоловнаСуспільствоВійна

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла етапували до Красноярського краю

Ймовірно, Нарімана Джеляла тримають у спецблоках і не дають можливості телефонувати.

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла етапували до Красноярського краю
Наріман Джелял
Фото: https://twitter.com/EmineDzheppar

Незаконно засудженого російською окупаційною владою першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла етапували до міста Мінусинськ Красноярського краю.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на дружину Нарімана - Левізу Джелял.

Дружині Джеляла офіційно повідомили про це через десять днів після етапування. Вона отримала листа, а після цього прийшло повідомлення з “верховного суду” Криму з відмовою на касаційну скаргу Нарімана Джеляла та Асана Ахтемова.

Підписуйтесь на наш Google News

Оскільки в адресі вказано місто Мінусинськ, за словами Левізи, існує ймовірність, що її чоловіка відправили саме туди.

Втім, точної інформації про місце перебування Нарімана, як і про його стан, немає. 

Левіза Джелял припускає, що її чоловіка тримають у спецблоках і не дають можливості телефонувати.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

21 вересня 2022 року у "Верховному суді" окупованого Криму Наріману Джелялову було призначено покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 700 тис. рублів, а після відбуття покарання на півтора року запроваджується обмеження у правах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies