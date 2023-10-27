Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла етапували до Красноярського краю

Ймовірно, Нарімана Джеляла тримають у спецблоках і не дають можливості телефонувати.

Незаконно засудженого російською окупаційною владою першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла етапували до міста Мінусинськ Красноярського краю.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на дружину Нарімана - Левізу Джелял.

Дружині Джеляла офіційно повідомили про це через десять днів після етапування. Вона отримала листа, а після цього прийшло повідомлення з “верховного суду” Криму з відмовою на касаційну скаргу Нарімана Джеляла та Асана Ахтемова.

Оскільки в адресі вказано місто Мінусинськ, за словами Левізи, існує ймовірність, що її чоловіка відправили саме туди.

Втім, точної інформації про місце перебування Нарімана, як і про його стан, немає.

Левіза Джелял припускає, що її чоловіка тримають у спецблоках і не дають можливості телефонувати.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

21 вересня 2022 року у "Верховному суді" окупованого Криму Наріману Джелялову було призначено покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 700 тис. рублів, а після відбуття покарання на півтора року запроваджується обмеження у правах.