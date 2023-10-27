В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР попередило, що російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти глави Міноборони Умєрова

Рашисти створили і розіслали підконтрольним пропагандистам і так званим «технологам» нову методичку наративів.

ГУР попередило, що російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти глави Міноборони Умєрова
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Спецслужби Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Рашисти створили і розіслали підконтрольним пропагандистам і так званим «технологам» нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. Є там і частина, "присвячена" українському міністрові.

Розвідка оприлюднила перелік основних фейків, які будуть поширювати окупанти:

  • «Корумпована Україна продає зброю терористам «ХАМАС»;
  •  «Україна використовує «Зерновий коридор» для незаконної торгівлі зброєю»;
  • «Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю»;
  • «Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю».

"Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною  ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора Росії, спрямованих на дискредитацію України", - заявило ГУР. Розвідка зазначила, що з цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні. ГУР закликало не поширювати брехню росіян і дбати про інформаційну гігієну.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше Росія запустила фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані. Також пропагандисти поширювали фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді та "повну мобілізацію" в нашій державі, щоб посіяти паніку серед населення. Деякі телеграм-канали поширювали дезінформацію, використовуючи брендування ТСН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies