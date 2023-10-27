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Росія призупинила удари крилатими ракетами по Україні, бо поповнює запаси, − британське Міноборони

Москва використає нові боєприпаси для бомбардувальників взимку для ударів по українській інфраструктурі.

Росія призупинила удари крилатими ракетами по Україні, бо поповнює запаси, − британське Міноборони
Фото: Вікіпедія

Флот важких бомбардувальників дальньої авіації ВПС Росії не завдавав повітряних ударів крилатими ракетами по Україні понад місяць. Це є одним із найтриваліших перерв у таких ударах з початку конфлікту.

Про це йдеться у повідомленні у Міністерства оборони Великої Британії.

Хоча Росія все ще може використовувати інші ударні можливості, однак бомбардувальники великої дальності були основним методом для завдання точних ударів.

“Росії, найімовірніше, потрібно було зменшити частоту своїх ударів, щоб поповнити свій запас крилатих ракет AS-23a KODIAK”, − зазначили британці.

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Росія, ймовірно, використає нещодавно виготовлені боєприпаси для винищувачів для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими − разом з іранськими безпілотниками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готується не тільки до захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, але й до відповідей на можливі удари.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії.

Минулого року Росія постійно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів.

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