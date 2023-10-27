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Цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей, – ДСНС

Тільки минулої доби вогонь забрав життя 5 осіб. Рятувальники просять громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. 

Цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей, – ДСНС
Фото: ДСНС

Цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей.

Про це повідомляє ДСНС України. 

Тільки минулої доби вогонь забрав життя 5 осіб. Зокрема, учора на Сумщині у селі Сінне під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік 1962 р.н.

Попередньо, загоряння спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Рятувальники просят громадян відповідально користуватися обігрівальними приладами й пічним опаленням та неухильно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. 

Нагадаємо, минулого тижня у Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки. Загорання не було пов’язане з бойовими діями.

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