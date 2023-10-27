Цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей, – ДСНС

Цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

Тільки минулої доби вогонь забрав життя 5 осіб. Зокрема, учора на Сумщині у селі Сінне під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік 1962 р.н.

Попередньо, загоряння спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Рятувальники просят громадян відповідально користуватися обігрівальними приладами й пічним опаленням та неухильно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня у Херсоні під час пожежі загинуло дві жінки. Загорання не було пов’язане з бойовими діями.