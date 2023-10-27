​Медогляди щодо придатності до служби у ЗСУ мають тривати не довше чотирьох днів, - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я продовжує працювати над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ, що було введене в дію указом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Наразі МОЗ спільно з Нацслужбою здоров’я оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки". Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

"Голови обласних військових адміністрацій, керівники ТЦК та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків. Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою", - наголосили в МОЗ.

Крім того, зроблено ще один крок до повної цифровізації процесів. Медики, що працюють у ВЛК при центрах комплектування, використовують електронну систему охорони здоров’я. Тож за необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.

Також МОЗ разом із НСЗУ із залученням Командування Медичних сил ЗСУ проводять постійні навчальні заходи для працівників ВЛК, у тому числі щодо порядку проходження військово-лікарської експертизи.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Так Президент розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК.

Нещодавно стало відомо, що ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактом порушень у військкоматах та ВЛК.

У жовтні уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу.