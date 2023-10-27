В Україні почали реєструвати новобудови за новим законом

У Держреєстрі речових прав зареєстровано спеціальне майнове право на три майбутні обʼєкти нерухомості. Ще 30 готуються.

Уперше в Україні у Державному реєстрі речових прав зареєстровано спеціальне майнове право на майбутні обʼєкти нерухомості.

Про це повідомила очільниця комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Реалізація цього механізму стала можливою завдяки ухваленню відповідного закону «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало. Простою мовою: без цих документів забудовник не зможе продавати житло. Якщо ж воно на ринку — це запорука того, що з об’єктом все в порядку", - наголосила Шуляк.

Вона пояснила, що спеціальне майнове право – різновид майнового права. Він полягає у володінні і розпорядженні об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості.

Для того, щоб зареєструвати таке право, замовнику будівництва треба створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, - заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе.

Реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

За інформацією Міністерства юстиції, в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно уже зареєстровано перші три об'єкти будівництва, ще 30 готуються.

Нагадаємо, 5 жовтня Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло. Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.