Інформатор спецслужб РФ коригував удари ворога по позиціях ЗСУ в Слов’янську та Лимані

Служба безпеки викрила ще одного інформатора ворожих спецслужб у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисник збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Під час поїздок по місцевості інформатор намагався виявляти та фіксувати локації блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ. Розвідінформація потрібна була окупантам для планування нових та коригування повторних ударів по регіону із застосуванням реактивної артилерії, ударних дронів та керованих авіабомб.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці через свого "зв’язкового" у жовтні цього року.

Ним виявився бойовик терористичного угруповання "ДНР", який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань РФ. Він підтримував зв'язок з фігурантом у забороненій соцмережі "Однокласники".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі російський інформатор перебуває під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу в результаті контрдиверсійної спецоперації на Сумщині. Зловмисники розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора.