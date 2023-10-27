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Уночі росіяни вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі, поранені восьмеро рятувальників

Четверо пожежників госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Уночі росіяни вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі, поранені восьмеро рятувальників
Фото: Олег Синєгубов

Близько опівночі росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, поранені восьмеро пожежників.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в момент удару постраждалі перебували на чергуванні. Четверо пожежників госпіталізовані в стані середньої тяжкості, решта – не потребували госпіталізації.

Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 26 жовтня, ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів. Під вогнем росіян перебували Дворічна, Кислівка, Берестове, Курилівка, Борова, Богуславка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 13 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Олег Синєгубов

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно продовжував штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки. Наші захисники надають окупантам адекватну відсіч, просування у росіян немає.

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Нагадаємо, за добу 25 жовтня ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району, Подоли, Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району. Внаслідок ворожої агресії поранена жінка. 

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