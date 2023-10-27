На форумі молодих підприємців Young Business Club координаторка заходу попросила залишити зал керівницю Патронатної служби "Азову" Олену Толкачову.

Про це повідомила сама Олена Толкачова.

“Я зіштовхнулася з нахабством і грубістю координаторки заходу, а потім мене та моїх колег взагалі вивели із приміщення, де проходив фуршет, бо молодих бізнесменів лякає військова форма, через що нам довелось покинути захід”, - написала Толкачова, і наголосила, що це була зневага до військових.

Згодом засновник Young Business Club Андрій Остапчук приніс свої вибачення військовим Азову і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація.

“Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. В клубі понад 70 співробітників. Ми постійно працюємо над тим, щоб бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди”, - написав він.

Остапчук нагадав, що збір благодійних аукціонів Young Business Club склав понад 8 млн гривень.

Нагадаємо, у липні командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що командири "Азова" готуются до відправки на фронт. Заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

Пʼять захисників Маріуполя, які були звільнені з російського полону в вересні 2022, за домовленістю з Ердоганом мали до кінця війни перебувати в Туреччині. Це - командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

Однак 8 липня, під час візиту Зеленського до Туреччини, їх вдалося забрати всіх на Батьківщину.