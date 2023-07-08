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Командири оборони Маріуполя повертаються з Туреччини до України

Зеленський оприлюднив відео з поверненням командирів додому.

Командири оборони Маріуполя повертаються з Туреччини до України
Фото: Скрін з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини. 

Як розповіла дружина командира бригади "Азов" Катерина Прокопенко, керівний склад маріупольського гарнізону перебував на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

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