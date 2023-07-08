"Попри постійні зусилля Росії, спрямовані на руйнування, ми будемо з вами", сказала посол.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк звернулась до українців з нагоди 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зверення оприлюднене на сторінці Брінк у Twitter.

Як зазначила дипломатка, Росія за 500 днів неспровокованого повномасштабного вторгнення вбила тисячі цивільних, зокрема понад 500 дітей, незаконно вивезла тисячі людей і призвела до появи мільйонів вимушених переселенців.

"Протягом цих 500 днів світ також вражений хоробрістю та стійкістю українського народу – вашим натхненним керівництвом, вправними Збройними Силами і працівниками служби з надзвичайних ситуацій, невтомними волонтерами і звичайними людьми, які у надзвичайний спосіб роблять свій внесок у справу", – підкреслила вона.

Брінк наголосила, що протягом повномасштабного вторгнення США й союзники об’єднались для підтримки України й "не послаблять цих зусиль", сприяючи поверненню українських територій і притягненню до відповідальності воєнних злочинців.

"Попри постійні зусилля Росії, спрямовані на руйнування, ми будемо з вами, щоб допомогти Україні відновитися. І я знаю, як і ви, що Україна і свобода переможе. Слава Україні!" – підсумувала посол.

500 days into Russia's unprovoked, full-scale invasion, I know, as you know, that Ukraine – and freedom – will prevail. pic.twitter.com/kQ8T8iMSml — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2023

Нагадаємо, що 7 липня США оголосили вміст нового пакету безпекової допомоги для України. Зокрема, він включає касетні боєприпаси (DPICM).