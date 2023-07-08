Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими військами Лимана Донецької області.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько 10-ї ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Оновлено. У МВС повідомили, що від обстрілу загинуло восьмеро мешканців.

"Наразі відомо про 8 загиблих та 5 поранених внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу", - йдеться у повідомленні.

У МВС згодом уточнили, що кількість постраждалих в Лимані зросла до 13 осіб.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що за минулу добу поранення дістали 5 жителів Донецької області: 2 в Авдіївці, 1 у Катеринівці, Дальньому і Новомихайлівці.