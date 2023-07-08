На українській станції в Антарктиді зафіксували температурний рекорд: +8,7 °С

Це найбільша температура у липні за всі роки спостережень.

На українській станції «Академік Вернадський» в Антарктиді 3 липня зафіксували новий рекорд: температура повітря сягнула +8,7 °С.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Це найбільша максимальна температура у липні за всі роки спостережень.

Попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії. Важливо, що зараз в Антарктиці — зима, тож такий «плюсовий» рекорд, та ще й одразу на 3,1 °С, є дуже тривожним сигналом.

За даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на Планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура сягнула 17,01°С, перевершивши рекорд серпня 2016 року – 16,92°C.

Нагадаємо, що 2 червня у Києві був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року.