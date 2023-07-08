Головне за ніч та ранок. Субота, 8 липня

Уночі 8 липня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в результаті бойової роботи підрозділи ППО Сил оборони знищили п'ять ударних БпЛА. "Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині", - додали військові.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулись 36 бойових зіткнень.

За минулу добу, 7 липня, російські окупанти завдали по Україні 53 авіаційних ударів та здійснили близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу противника, чотирьох - по зенітно-ракетних комплексах та одного - по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, додали в командуванні.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські воїни знищили ще 630 окупантів. Таким чином станом на 8 липня окупаційні війська позбулися орієнтовно 233440 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 8 липня Росія вдарила по Кривому Рогу безпілотниками. Було влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Сталося одразу дві пожежі, вогонь охопив 360 кв м.

Ювенальні прокурори повідомили про 494 дитини, які загинули в Україні за 500 днів збройної агресії Росії.

Загалом постраждало понад 1545 дітей. Станом на ранок 8 липня понад 1050 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 297, Київській - 129, Херсонській - 115, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

У 500-ий день від початку повномасштабного вторгнення Росії Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений острів Зміїний. Президент поклав квіти до пам'ятного знаку на честь полеглих за острів, йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

"Хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території. Я хочу подякувати саме звідси, саме з цього місця - місця перемоги - кожному нашому воїну за ці 500 днів", - підкреслив Зеленський.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!