Українські воїни знищили ще 630 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином станом на 8 липня окупаційні війська позбулися орієнтовно 233440 осіб.
Серед інших втрат загарбників:
- танків ‒ 4074 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,
- артилерійських систем – 4346 (+16) од,
- РСЗВ – 661 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 410 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 619 (+7).
Нагадаємо, напередодні Служба безпеки показала, як спецпризначенці ЦСО "А" знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, розповідаючи про втрати на півдні України, зазначила, що співвідношення тут становить 1 до 5,3. "Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше, ніж у нас", - пояснила заступниця глави Міноборони.