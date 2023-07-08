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Українські воїни знищили ще 630 окупантів

Також росіяни позбулися майже 70 одиниць озброєння і техніки.

Українські воїни знищили ще 630 окупантів
Фото: тг-канал Головнокомандувач ЗСУ

Українські воїни знищили ще 630 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином станом на 8 липня окупаційні війська позбулися орієнтовно 233440 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат загарбників:

  • танків ‒ 4074 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од, 
  • артилерійських систем – 4346 (+16) од, 
  • РСЗВ – 661 (+3) од, 
  • засобів ППО ‒ 410 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 309 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 619 (+7).

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Нагадаємо, напередодні Служба безпеки показала, як спецпризначенці ЦСО "А" знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, розповідаючи про втрати на півдні України, зазначила, що співвідношення тут становить 1 до 5,3. "Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше, ніж у нас", - пояснила заступниця глави Міноборони.

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