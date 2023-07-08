Українські воїни знищили ще 630 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином станом на 8 липня окупаційні війська позбулися орієнтовно 233440 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат загарбників:

танків ‒ 4074 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,

артилерійських систем – 4346 (+16) од,

РСЗВ – 661 (+3) од,

засобів ППО ‒ 410 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),

крилатих ракет ‒ 1271 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 619 (+7).

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки показала, як спецпризначенці ЦСО "А" знищили "нову партію" росіян і ворожої техніки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, розповідаючи про втрати на півдні України, зазначила, що співвідношення тут становить 1 до 5,3. "Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше, ніж у нас", - пояснила заступниця глави Міноборони.