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​Вночі Росія обстріляла Кривий Ріг, є потерпілий

Ворог застосував безпілотники.

​Вночі Росія обстріляла Кривий Ріг, є потерпілий
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Вночі 8 липня Росія вдарила по Кривому Рогу. 

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог застосував безпілотники. 

Було влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

За словами Лисака, сталося одразу дві пожежі, вогонь охопив 360 кв м. 

"Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває", - додав очільник області.

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Нагадаємо, минулої доби Росія обстріляла об'єкт інфраструктури в Запоріжжі. На місці обстрілу спалахнула пожежа.

Також ворожа авіація обстріляла авіабомбами два населені пункти Херсонщини. Пошкоджені фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки.

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