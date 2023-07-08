​Вночі Росія обстріляла Кривий Ріг, є потерпілий

Вночі 8 липня Росія вдарила по Кривому Рогу.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог застосував безпілотники.

Було влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За словами Лисака, сталося одразу дві пожежі, вогонь охопив 360 кв м.

"Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває", - додав очільник області.

Нагадаємо, минулої доби Росія обстріляла об'єкт інфраструктури в Запоріжжі. На місці обстрілу спалахнула пожежа.

Також ворожа авіація обстріляла авіабомбами два населені пункти Херсонщини. Пошкоджені фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки.