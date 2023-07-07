Головне за день. П’ятниця, 7 липня

20 бойових зіткнень на сході, касетні боєприпаси від США, Зеленський в Словаччині та Туреччині. Яким запам’ятається 499-й день повномасштабної війни.

Через зливу у двох районах Києва виникли підтоплення.

Президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну, повідомив на брифінгу радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван сказав, що Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. До того ж, Росія застосовує касетні боєприпаси з початку війни.

"Україна вимагала касетних боєприпасів для захисту від російської агресії... Суть у тому, що ми визнаємо, що касетні боєприпаси - це ризик, але є і ризик, якщо росіяни захоплять більше території", - сказав Салліван.

Крім касетних боєприпасів, до нового пакету безпекової допомоги для України входять додаткові боєприпаси для Patriot та HIMARS, бронемашини та інше обладнання.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Крім обстрілів "шахедами", росіяни завдали 42 авіаударів по Україні і здійснили близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога. Українські бійці знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 липня – в нашій новині.

Тіла загиблих українських бійців після теракту в Оленівці повернули, вдалося ідентифікувати більшість, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права".

“Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані”, - сказав омбудсмен.

Докладніше – в новині.

Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць САУ "Zuzana 2". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Нагадаємо, 7 липня Президент України прибув до Словаччини. До цього Зеленський відвідав Чехію. За підсумками зустрічі чеський прем'єр Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.

Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори, зокрема обговорили безпеку в Чорноморському регіоні і загалом в Європі.

Подробиці – в новині.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Це буде платформою для кризових консультацій та ухвалення рішень, де ми всі збираємося як рівні для вирішення проблем безпеки занепокоєнь", – сказав у п'ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг.

Він не уточнив, чи Зеленський поєднається онлайн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.

Щоб Україна виграла війну і повернула всі свої території, потрібен колапс Росії.

Таку думку в інтерв'ю LB.ua озвучив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Росія, мабуть, існуватиме. Якщо вона програє війну, режим там може змінитися і в України з'явиться можливість повернути всі свої території. Важливо розуміти: щоб це сталося, потрібен колапс Росії. Для цього нам також потрібно, щоб Україна перевершувала у військово-технічному плані Росію. Проте водночас ми не можемо виключати сценарій розпаду Росії", - сказав Чапутович.

Докладніше – в нашій новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

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