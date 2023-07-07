ГоловнаПолітика

Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Ердоганом

Серед іншого, сторони обговорили саміт НАТО у Вільнюсі.

Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Ердоганом
Фото: Скріншот з відео

Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори. 

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, вони обговорили безпеку в Чорноморському регіоні, і загалом в Європі. 

“Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів. Увага саміту у Вільнюсі, що готується”, - зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Президент України наголосив, що окремо обговорять із Ердоганом захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки. 

“Світ має бути захищений від будь-якого терору”, - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський розпочав візит у Чехію. Він зустрівся із президентом країни Петром Павелом. Також вчора Зеленський перебував з візитом у Софії – столиці Болгарії. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies