Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, вони обговорили безпеку в Чорноморському регіоні, і загалом в Європі.

“Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та наших інтересів. Увага саміту у Вільнюсі, що готується”, - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що окремо обговорять із Ердоганом захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки.

“Світ має бути захищений від будь-якого терору”, - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський розпочав візит у Чехію. Він зустрівся із президентом країни Петром Павелом. Також вчора Зеленський перебував з візитом у Софії – столиці Болгарії. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим.