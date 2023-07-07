Кличко звернувся до Шмигаля щодо затвердження вимог до модульних укриттів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля стосовно критеріїв до швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) модульного типу та можливості внесення їх до фонду захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомляє сайт КМДА.

«У Києві проводять комплекс заходів розширення фонду захисних споруд. На сьогодні є потреба у виготовленні ШСЗСЦЗ модульного типу, які можна було б оперативно встановити на місцевості та які забезпечать зниження ризику комбінованого ураження населення від уламків ракет та баражуючих боєприпасів. У зв’язку з цим міська влада Києва просить надати роз’яснення та критерії і вимоги до захисних споруд модульного типу, що захищають від уламків ракет, а також умови їх взяття на облік до фонду захисних споруд цивільного захисту. Відповідний лист сьогодні підписаний та направлений голові Уряду», - йдеться у повідомленні КМДА.

У Кличка зазначають, що такі споруди модульного типу можна оперативно встановлювати на місцевості для захисту населення від уламків ракет та баражуючих боєприпасів. Столиця планує закупити та встановити понад 200 таких споруд. Насамперед – у спальних районах міста.

Також в столиці нарощується кількість найпростіших укриттів за рахунок підземного простору, а також капремонту та дооснащення наявних укриттів, повідомляють в КМДА.