Зокрема, він зустрінеться з президентом та прем’єром для обговорення Формули миру, євроатлантичної інтеграції України та інших питань.

Президент Володимир Зеленський їде до Словаччини.

Він вирушив туди із Чехії. Про це повідомляє пресслужба президента.

Там Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

Сторони обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формула Миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.

Оновлено. Пізніше Офіс Президента України опублікував офіційну церемонію зустрічі Володимира Зеленського та Зузани Чапутової.

Нагадаємо, раніше Зеленський у Празі зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом. Зокрема, він подякував Чехії за оборонний пакет для України.

Сьогодні Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.

До цього український президент перебував з візитом у Болгарії.