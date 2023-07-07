Члени НАТО проводять консультації щодо формулювання, яке Україна може отримати стосовно членства, – Столтенберг

Генсек зазначив, що Альянс згоден із тим, що Україна стане його членом. Але якщо переможе в війні.

Союзники по НАТО зараз проводять консультації щодо формулювання, яке може отримати Україна щодо членства в Альянсі. Про це на пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.

Столтенберг сказав, що очікує рішень щодо конкретної практичної підтримки, але також має бути "політичний вимір". Він переконаний, що НАТО матиме "зрозуміле" повідомлення. "Ми погоджуємося, що двері НАТО відкриті. Ми погоджуємося, що Україна стане членом, і це важливий меседж", – сказав він.

Членство України залежить від самої держави та членів НАТО, а Росія в цьому питанні права вето не має, наголосив він. Столтенберг також укотре підкреслив, що якщо Україна не виграє війну, то питання про її членство не стоятиме.

Україна неодноразово наголошувала, що очікує від саміту лідерів НАТО що відбудеться наступного тижня в Вільнюсі, конкретних безпекових гарантій та чітких заяв щодо перспектив членства. Ці заяви мають бути конкретнішими, аніж вступ через ПДЧ, про який говорять ще з 2008 року і який не містить жодної конкретики щодо термінів.

Президент Володимир Зеленський розраховує на "політичне запрошення" до НАТО. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.