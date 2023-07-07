США звинуватили Росію у зриві їхніх “місій безпілотників” у Сирії

Такі дії, на думку американців, можуть спровокувати ескалацію конфлікту в охопленій війною країні.

Американські військові звинуватили Росію у використанні винищувачів і сигнальних ракет для неодноразового зриву місій безпілотників США у Сирії. Такі дії, на думку американців, можуть спровокувати ескалацію конфлікту в охопленій війною країні.

Про це пише Bloomberg.

Останній інцидент стався в четвер, коли російські Су-34 і Су-35 скинули ракети перед американськими безпілотниками MQ-9 на північному сході Сирії.

Перед цим три російські літаки завдали ударів по трьох американських дронах, скинувши кілька парашутних ракет.

Регулярне втручання “збільшує ризик ескалації та прорахунків”, − заявив командувач Центрального управління ВПС США, генерал Ерік Курілла.

Москва заявила, що її дії є відповіддю на ймовірний зрив США спільних російсько-сирійських навчань, які тривають на півночі близькосхідної країни.

“Нові сутички можуть призвести до нового спалаху на старому полі битви між США та Росією, які разом з Іраном увійшли до Сирії, щоб допомогти президенту Башару Асаду боротися з багатьма повстанськими угрупованнями, які прагнуть повалити його вже понад десять років. США та європейські союзники, зі свого боку, підтримали супротивників Асада, яких вони вважали помірними та світськими, тоді як регіональні держави, такі як Катар та Туреччина, підтримали угрупування ісламізму”, − зазначає видання.

For the 2nd consecutive day, Russian military fighter aircraft engaged in unprofessional behavior with U.S. aircraft over Syria. Please see the video of today's encounter.

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visit https://t.co/Kv64rtJgUt pic.twitter.com/OXwM78DKGV — US AFCENT (@USAFCENT) July 6, 2023

Росія, яка має військово-повітряну і військово-морську бази на заході Сирії, втрутилася у справи країни після того, як сили США розпочали кампанію з витіснення терористичного угрупування “Ісламська держава” з території, яку воно окупувало вздовж кордону з Іраком.

Хоча США оголосили про перемогу над ІД, вони, як і раніше, залишають близько 900 військовослужбовців на північному сході Сирії. Тегеран, Москва та Дамаск вважають цю присутність “окупацією”.

Нагадаємо, у червні газета The Washington Post написала, що Іран планує посилити напади на війська США в Сирії. Тегеран озброює бойовиків у Сирії для нового етапу смертоносних атак, а також працює з Росією над ширшою стратегією витіснення американців з регіону.