​Іран планує посилити напади на війська США в Сирії, – The Washington Post

Іран озброює бойовиків у Сирії для нового етапу смертоносних атак проти військ США в країні, а також працює з Росією над більш широкою стратегією витіснення американців з регіону.

Про це пише The Washington Post з посиланням на представників розвідки.

Відповідно до секретних звітів розвідки, отриманих The Washington Post, Іран та союзники створюють і тренують сили для використання більш потужних бронебійних бомб, призначених спеціально для ураження військових транспортних засобів США та вбивства американських військових. Такі атаки означатимуть ескалацію тривалої кампанії Ірану з використання проксі-ополченців для нанесення ракетних і безпілотних ударів по силам США в Сирії.

Атаки безпілотників поранили шістьох військовослужбовців США та вбили підрядника Міністерства оборони, а нові вибухові пристрої можуть збільшити кількість американських втрат, створюючи ризик ширшого військового зіткнення з Іраном, кажуть нинішні та колишні аналітики розвідки та експерти зі зброї. Той самий тип зброї, який називається пенетратор із вибуховим механізмом, або EFP (Explosively formed penetrator), використовувався проіранськими повстанцями під час смертоносних нападів на американські військові конвої під час американської окупації Іраку.

За даними однієї з розвідувальних служб, офіційні особи з елітного підрозділу іранських сил “Кудс” керували та спостерігали за випробуванням однієї з вибухівок, яка прорізала броньову обшивку танка під час випробувань, проведених наприкінці січня в Думайрі, на схід від Дамаска. Документ, який є частиною секретних матеріалів, що просочилися на платформу обміну повідомленнями Discord, схоже, базується на перехоплених повідомленнях сирійських і ліванських бойовиків, пов’язаних з Іраном. Одна з очевидних спроб використати такі пристрої проти американських сил була, очевидно, зірвана наприкінці лютого, коли три бомби були захоплені союзниками США курдськими бійцями на північному сході Сирії, йдеться в другому документі.

“Відбулися кардинальні зміни у прийнятті ними ризику вбивати американців у Сирії”, – сказав Майкл Найтс, експерт із підтримуваних Іраном ополченців і засновник веб-сайту Militia Spotlight. Відзначаючи руйнівні втрати від бомб EFP під час війни в Іраку, він додав: “Це точно вб’є людей. І вони дуже старанно думають, як це зробити”.

Інший документ із колекції описує нові зусилля Москви, Дамаска та Тегерана, щоб витіснити Сполучені Штати з Сирії. Ця довгоочікувана мета могла б дозволити сирійському президенту Башару Асаду повернути східні провінції, які зараз контролюються підтримуваними США курдами. Останні три адміністрації США утримували невеликий контингент американських військ у Сирії (близько 900 осіб), щоб запобігти відродженню бойовиків “Ісламської держави” в країні, перешкодити амбіціям Ірану та Росії та забезпечити важелі впливу для інших стратегічних завдань.

Адміністрація США виправдала розгортання відповідно до дозволів на використання військової сили 2001 і 2002 років, які Конгрес ухвалив після терактів 11 вересня 2001 року для боротьби з Аль-Каїдою. Але присутність американських військ у Сирії також створює можливості для нового конфлікту: в іншому документі описується, як Іран і союзні ополченці готувалися відповісти на удари Ізраїлю по їхніх силах, завдавши ударів по базах США в Сирії.

Нагадаємо, минулого тижня координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран розширюють співпрацю у сфері оборони, що допоможе Москві продовжити війну. Також таке співробітництво створює загрозу для сусідів Ірану.