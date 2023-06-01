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Нова космічна ракета Північної Кореї оснащена двигуном від міжконтинентальних балістичних, − аналітики

Chollima-1 може оснащуватися рідкопаливним двигуном, схожим до того, який встановлено на північнокорейській міжконтинентальній балистичній ракеті Hwasong-15.

Нова космічна ракета Північної Кореї оснащена двигуном від міжконтинентальних балістичних, − аналітики
Фото: EPA/UPG

Найновіший космічний ракетоносій Північної Кореї має нову конструкцію і, найбільш імовірно, використовує двигуни, розроблені для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) країни, що володіє ядерною зброєю.

Про це пише Reuters.

Ракета, яка отримала назву Chollima-1, зазнала невдачі під час першого запуску в середу. Носій успішно піднявся, але другий етап не стартував, як очікувалося і ракета впала у Жовте море. Пхеньян заявив, що нова спроба запуску відбудеться незабаром.

“Ця ракета-носій, яку ми бачили, має абсолютно іншу конструкцію, ніж старіша серія космічних ракет-носіїв Unha. Схоже, він використовує двигун, який був у більш ранній північнокорейській міжконтинентальній балістичній ракеті”, − сказав представник американського Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда.

Джозеф Демпсі, дослідник оборони з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вважає, що ракета може оснащуватися рідкопаливним двигуном з подвійним соплом, схожим до того, який встановлено на північнокорейській міжконтинентальній балистичній ракеті Hwasong-15.

Фото: EPA/UPG

Деякі експерти вважають, що цей двигун є похідним від радянського сімейства двигунів РД-250, тоді як попередній космічний ракетоносій Unha використовував кластери двигунів, отриманих від ракет “Скад”.

“Хоча вихлопний шлейф “Чолліма-1” здавався прозорим, що вказувало на те, що він працював на рідкому паливі, він залишав світло-сірий осад навколо стартового майданчика і через вихід у ківш з полум'ям, а також на довколишніх мулистих мілинах”, − йдеться у звіті компанії 38 North, що базується в США і моніторить Північну Корею. 

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“Причина цього осаду незрозуміла”, − зазначили дослідники.

Нагадаємо, минулого місяця Північна Корея підтвердила випробування нової ракети на твердому паливі, яка "викличе жах у ворогів". Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18 має “радикально підвищити" здатність країни завдавати ядерних ударів. Згодом лідер КНДР Кім Чен Ин наказав запустити військовий супутник-шпигун, що дозволить йому стежити за союзниками США.

Заступник речника американського Державного департаменту заявив, що запуск Північною Кореєю супутника на навколоземну орбіту порушить міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну використання технологій балістичних ракет, і матиме наслідки.

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