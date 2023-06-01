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Євросоюз розробляє план підтримки України на десятки мільярдів євро, - FT

Відповідні пропозиції Єврокомісії можуть бути готові вже цього місяця.

Євросоюз розробляє план підтримки України на десятки мільярдів євро, - FT
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз планує представити для України чотирирічний план підтримки (до 2027 року) в розмірі кількадесят мільярдів євро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Таким чином ЄС хоче надати Києву більшу упевненість у фінансовій ситуації. Крім цього, такий крок блоку має підштовхнути Великобританію і США надати схожі довгострокові зобов'язання.

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Водночас такий план ЄС стане відповіддю на закиди про безсистемну і непередбачувану фінансову підтримку" України.

"Потреби України дуже великі, і вони потребують більших гарантій. Буде велика боротьба (всередині ЄС, - Ред.), але велике бажання допомогти Україні все ще присутнє", – сказав один із євродипломатів.

Перешкодою в одностайному рішенні Євросоюзу з цього питання може стати позиція Угорщини, яка вже призупинила попередні раунди фінансування нашої держави.

Крім того, план фінансування може спричинити новий випуск боргових зобов'язань з боку Єврокомісії. До того ж, багаторічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки значно виснажений війною та пов'язаним із нею припливом українських та високою інфляцією.

Пропозиції Єврокомісії перебувають у процесі розробки, але можуть бути готові вже цього місяця, наприклад, до Лондонської конференції з питань відновлення України, запланованої на 21-22 червня.

Нагадаємо, днями український держбюджет отримав ще $1,25 млрд грантових коштів від США. А Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги (четверту виплату із загальної суми в 18 млрд євро). 

Тим часом Південна Корея збирається надати нашій державі 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки.

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