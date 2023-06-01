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Верховний суд Бразилії засудив експрезидента Коллора до майже 9 років тюрми за корупцію

Також його визнали винним у відмиванні грошей.

Верховний суд Бразилії засудив експрезидента Коллора до майже 9 років тюрми за корупцію
Фернандо Коллор ді Мелло
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Бразилії в середу, 31 травня, проголосував за засудження колишнього президента Фернандо Коллора де Меллу до 8 років і 10 місяців ув'язнення за звинуваченнями в корупції та відмиванні грошей.

Про це повідомляє Reuters. 

Бразильська прокуратура звинуватила 73-річного Коллора в отриманні близько 30 мільйонів реалів (6 мільйонів доларів) у вигляді хабаря від дочірньої компанії державної нафтової компанії Petrobras.

Вищий суд визнав колишнього сенатора винним ще у середині травня, але судді ще мали прийняти рішення щодо покарання. Це рішення він може оскаржити.

Зазначається, що Коллор був політиком-лібералізатором, який став першим демократично обраним президентом Бразилії в 1989 році після двох десятиліть військової диктатури. Але він пішов у відставку через три роки після того, як нижня палата Конгресу оголосила йому імпічмент.

У повідомленні, оприлюдненому на момент засудження, його адвокати заявили, що Коллор “не вчиняв жодного злочину”. Вони висловили впевненість, що в кінцевому підсумку його виправдають.

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