Зрадник, який воював проти України на боці збройних сил РФ, проведе 12 років за ґратами

Раніше він отримав громадянство РФ і воював проти України. Але у травні 2022 року приїхав до Волинської області, прикриваючись українським паспортом.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази, які дозволили визнати ще одного поплічника РФ державним зрадником України.

Про це повідомляє пресслжуба СБУ.

“Зловмисником виявився громадянин нашої країни, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до РФ і отримав там російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил РФ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).

Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала російського “крота” у лавах ЗСУ. Завербований росіянами мешканець Бахмута збирав у лавах ЗСУ інформацію про західне озброєння та “полював” на ППО. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.