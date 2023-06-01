Від ранку ворог гатить по Нікопольщині, двоє чоловіків отримали поранення, – Лисак

Від ранку ворог обстрілює Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ранку ворог гатить по Нікопольщині. Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджена п’ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто. А ще – лінія електропередач та газопровід. Обстеження територій продовжується.

Нагадаємо, за добу Росія завдала три ракетних та 29 авіаційних ударів по Україні. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено житлові будинки та іншу інфраструктуру.