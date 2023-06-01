Кличко просить відсторонити голову Деснянського району Києва, де біля закритого укриття загинули люди

На думку мера, відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала РДА.

Мер Києва Віталій Кличко просить відсторонити від виконання обов'язків голову Деснянського району Дмитра Ратнікова.

Про це він повідомив у Telegram.

"Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей", – написав Кличко.

Мер також наголосив, що відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

"Дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста", – додав міський голова.

Нагадаємо, цієї ночі внаслідок падіння уламків російських балістичних ракет в Деснянському районі загинули двоє жінок і дитина. У Дніпровському районі поранені двоє. Люди загинули біля закритого укриття.

Кличко доручив главам районних державних адміністрацій ще раз перевірити всі укриття в столиці, а також повідомив, що контролювати роботу укриттів уночі буде Нацполіція.

Зазначимо, що ще 17 травня, після першої мастабной масованої атаки на столицю, в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.