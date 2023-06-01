"Повернись живим" збирає 330 млн гривень для ППО: обладнання допоможе скоротити час від виявлення цілі до її знищення

На зібрані кошти закуплять обладнання для звʼязку та рухомих командних пунктів для сил ППО.

Фото: Повернись живим

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" та Нова пошта збирають 330 мільйонів гривень на сучасні засоби зв’язку для сил протиповітряної оборони.

Збір "Запакуй небо – прокачай ППО" стартував 1 червня. На зібрані кошти закуплять обладнання для звʼязку та рухомих командних пунктів для сил ППО.

Обладнання допоможе захисникам неба завжди бути на зв’язку та ще швидше реагувати на ворожі атаки: за секунди замість хвилин.

У "Повернись живим" повідомили, що збираються придбати:

Рюкзаки мобільної вогневої групи: легкі й водночас функціональні, адже містять усі необхідні види зв'язку

Переносні командні пункти: робоче місце-трансформер для захисників неба, що розміщується у кейсі вагою 60 кг

Комплексні апаратні зв’язку: супроводжуватимуть протиповітряні ракетні комплекси. Апаратна звʼязку укомплектована необхідним телекомунікаційним обладнанням та має комфортні робочі місця для військових

Рухомі командні пункти: прохідні вантажівки, що дають можливість командувати військами під час руху; універсальні місця роботи й відпочинку для захисників.

"Ми скоротимо час від виявлення цілі до її знищення з хвилин до секунд. Покращимо протиракетну, протиповітряну оборону від крилатих, балістичних ракет, безпілотників типу «Шахедів». Підвищимо ймовірність їх знищення за рахунок більшого часу на реакцію, надійного зв’язку і управління військами. Дамо кращу швидкість, керованість, стійкість. Фонд уперше спільно з великим бізнесом реалізовує проєкт із комплексної модернізації засобів зв’язку, управління і цілевказання для Повітряних сил. Він стосується всієї вертикалі: від безпосереднього виконавця – мобільних вогневих груп, батарей зенітних ракетних комплексів, до органів військового управління дивізіонів, полків або бригад", – зазначив директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Як долучитись до проєкту?

Купуйте лімітоване пакування у відділеннях Нової пошти – 10 гривень з кожної проданої коробки та по пʼять гривень з пакета та конверта для документів будуть перераховані до Фонду "Повернись живим"

користуйтеся поштоматами – з кожного відправлення чи доставки Нова пошта спрямовує 10 гривень на рахунок проєкту

донатьте на лендингу проєкту, у застосунку Нової пошти чи безпосередньо у відділенні.

"Травень показав: українська ППО нині краща, аніж будь-коли, тому ворог активно працює на її виснаження. Наше з вами завдання – допомогти захисникам неба – зробити протиповітряну оборону стійкою до атак, а ще забезпечити гарантованим та сталим зв’язком. Як інженер за освітою, я розумію: наскільки це складний та дороговартісний процес. Але ми – Нова пошта, і знаємо: не існує нічого неможливого. Тож, разом із "Повернись живим" поставили амбітну ціль, досягти яку, я сподіваюсь, допоможуть наші клієнти. Адже нині такі часи, коли життя кожного з нас залежить від роботи ППО", – розповів співвласник Нової пошти Вячеслав Климов.

Долучайтесь до благодійного проєкту Нової пошти та Фонду "Повернись живим": запакуйте свій стрес у донат!