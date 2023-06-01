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Росіяни обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 23 нових повідомлення про руйнування цивільних об'єктів

Росіяни обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. В результаті зруйновано та пошкоджено житлові будинки та інше майно мешканців Запорізького, Пологівського і Василівського районів.

Про це повідомив голова Запорізької області Юрій Малашко.

"За добу ворог здійснив 78 обстрілів по 20 населених пунктах: авіаудар по Оріхову, атакував з БПЛА Ольгівське, бив з РСЗВ по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому, 70 артилерійських обстрілів прийшлося по Гуляйполю, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та інших селах на лінії фронту", – написав він у Telegram.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Від місцевих мешканців надійшло 23 нових повідомлення про руйнування цивільних об'єктів: житлові та садові будинки, гаражі, господарчі споруди та інше майно.

Нагадаємо, росіяни часто обстрілюють Запорізьку область. А днями стало відомо, що на тимчасово окуповані території прибув дагестанський ОМОН, аби боротися з партизанами.

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